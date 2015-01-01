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Satın aldığınız ürünü siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 (On dört) gün içerisinde iade edebilirsiniz. İade etmek istediğiniz ürünler kullanılmamış ve paketi zarar görmemiş olmalıdır. Ürünler ve faturasını, faturanın arkasında bulunan iade formunu doldurduktan sonra, cayma hakkı talebinizi bize ilettiğiniz tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde ürünü teslim aldığınız anlaşmalı UPS Kargo firması ile ücretsiz olarak Avva'ya gönderebilirsiniz. Anlaşmalı kargo firması dışında gönderilen iadelerde, iade sevkiyat masraflarının Tarafınızdan karşılanması gerekecektir.
Aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, tüketici aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını kullanamaz;
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
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